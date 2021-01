Memphis Depay ha parlato ai microfoni di Canal + del suo futuro e della voglia di cambiare aria: le sue parole

«Houssem Aouar e io sappiamo che giochiamo per un club molto grande, ma vogliamo andare in uno dei tre migliori club del mondo. Una volta arrivati in club simile si vedrà come saremo. Penso almeno 10 volte meglio di adesso».