Depay Milan, l’olandese PIACE ai rossoneri: si ATTENDONO queste tre risposte! Il PIANO per l’attacco del prossimo anno

Il nome di Memphis Depay continua a scaldare i cuori e a stuzzicare l’appetito degli uomini del mercato Milan, che fiutano il colpo ad effetto per l’attacco. Quella per l’olandese è comunque una trattativa parallela a quella dell’acquisto della prima punta. Ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulle tre trattative più calde dei rossoneri.

IL PUNTO – «Il Milan sta aspettando le risposte di Álvaro Morata, Youssouf Fofana e Adrien Rabiot. Sta lavorando con il Tottenham per ridurre la distanza per Emerson Royal e poi c’è anche il nome di Memphis Depay, Nazionale olandese svincolato, che piace. Tanti obiettivi rossoneri stanno ancora giocando ad Euro 2024 e hanno in testa le semifinali».