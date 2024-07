Depay Milan si può! I rossoneri potrebbero chiudere a queste CONDIZIONI: tutte le NOVITÀ sull’attaccante olandese

Tra i calciatori accostati al calciomercato Milan in queste ultime settimane c’è anche Memphis Depay, attaccante attualmente svincolato dopo la fine della sua esperienza all’Atletico Madrid.

Stando a quanto riportato da Sky Sport al momento per l’attacco i rossoneri stanno lavorando solo su Alvaro Morata, primo vero obiettivo per il reparto. Chiaramente però l’olandese potrebbe rappresentare un’opportunità che il Milan potrebbe prendere in considerazione una volta chiusa l’operazione per lo spagnolo.