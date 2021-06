Depay, futuro deciso: firmerà un biennale, concorrenza superata

Memphis Depay firmerà un biennale con il Barcellona. Superata la concorrenza di Juventus, Manchester City, Bayern Monaco e…

Futuro deciso per Memphis Depay. Il giocatore, svincolato, si unirà al Barcellona e firmerà un biennale, senza nessuna opzione per il terzo anno, come rivela il Mundo Deportivo. Il quotidiano spagnolo sottolinea poi che nonostante gli sforzi economici della Juve e i tentativi di Inter e Psg, Bayern Monaco e Manchester City, l’olandese ha scelto di giocare per il suo connazionale Koeman.

Il giocatore, rivelano gli spagnoli, ha voluto con insistenza il club blaugrana, senza cedere alle lusinghe degli altri club. L’ormai ex Lione era finito nel mirino anche dei rossoneri lo scorso mercato invernale.