Demiral Milan: niente da fare? Il difensore ha espresso questa volontà sul suo futuro ULTIME

Demiral Milan: niente da fare? Il difensore ha espresso questa volontà sul suo futuro. Le ULTIME notizie di mercato

Merih Demiral non lascerà, e non vuole lasciare, l’Al Ahli in questi ultimi giorni di mercato.

L’obiettivo del calciomercato Milan, come riportato da Fabrizio Romano, non è mai stato vicino a lasciare l’Arabia. I club sauditi non vogliono perdere i top-player acquistati la scorsa estate.