Del Piero su Maldini: «È un vincente, ha fotografato il momento». Le dichiarazioni dell’ex attaccante della Juve

Alessandro Del Piero parla delle parole di Paolo Maldini sulla società rilasciate questa mattina alla Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni a Sky Sport.

«Tutto il discorso si riferisce al non fare mai un progetto che non sia vincente, perché Paolo lo è e lo vuole essere. C’è la fotografia del momento: siamo stati straordinari, ma se vogliamo il prossimo anno fare un passo in più si devono fare determinati acquisti, sistemare determinate cose e sistemare il suo contratto che non è da poco. Il Milan vive una situazione atipica di vendita.»

