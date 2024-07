De Zerbi Milan, STOCCATA del tecnico?: «Contatti con altre squadre ma ho SCELTO Marsiglia per un MOTIVO»

De Zerbi-Milan, stoccata del tecnico del Marsiglia al club rossonero? Le parole dell’ex Sassuolo e Brighton fanno riflettere

Intervistato da Footmercato, Roberto De Zerbi, nuovo tecnico del Marsiglia accostato anche al Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Se non avessi trovato un’offerta che mi stimolasse sarei rimasto senza panchina per un anno. Ci sono stati contatti con squadre importanti, ma per vari motivi non abbiamo trovato un accordo. È un posto che mi ha sempre affascinato, quando ero piccolo ammiravo grandi giocatori come Rudi Völler e Chris Waddle. Ci sono tifosi molto calorosi e appassionati, un po’ come me».