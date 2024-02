De Zerbi Milan, il CEO del Brighton annuncia: «Il suo futuro? Abbiamo una speranza precisa, vi svelo quale»

De Zerbi-Milan, il CEO del Brighton ha fatto il punto sul futuro dell’allenatore ex Sassuolo accostato anche ai rossoneri

Intervistato dalla BBC, Paul Barber, CEO del Brighton, ha parlato così del futuro di De Zerbi, tecnico accostato anche al Milan:

FUTURO DE ZERBI – «Vogliamo che resti qui il più possibile, sta facendo un grande un lavoro e per questo motivo ha attirato tanto interesse. Noi stiamo lottando per le posizioni alte della classifica in Premier League, siamo agli ottavi di finale di Europa League e siamo ancora in corsa in FA Cup, facciamo già parte dei livelli più alti del calcio. Rimaniamo umili, ma stiamo ottenendo grandi risultati e questo significa che molte persone vorranno venire qui, ma anche rimanere».

