De Zerbi Milan, le big d’Europa lo puntano: ma il Brighton ha quest’obiettivo ULTIME

De Zerbi Milan, le big d’Europa lo puntano: ma il Brighton ha quest’obiettivo. Le ULTIME sull’allenatore

L’ex allenatore del Sassuolo De Zerbi è uno dei più apprezzati in tutta Europa e per la prossima stagione sono molti i club che potrebbero provare ad ingaggiare il tecnico italiano. Tra questi il Barcellona, il Liverpool e il Bayern Monaco.

Ma l’allenatore che era stato anche accostato al Milan, non ha manifestato alcuna volontà di cambiare aria e spostarsi da Brighton. Inoltre, il club inglese, come riportato da talkSPORT, ha già parlato con De Zerbi per proporgli un rinnovo contrattuale. Ecco quindi che, tra concorrenza e possibile rinnovo, vedere il tecnico sulla panchina rossonera è sempre più difficile.