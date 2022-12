De Sanctis: «Ochoa? Sarà un valore aggiunto»

A margine della conferenza stampa di presentazione di Guillermo Ochoa, Morgan De Sanctis si è così espresso su di lui

«A inizio stagione avevamo tre portieri che potessero garantire affidabilità per tutto il campionato. L’infortunio di Sepe ha cambiato la nostra strategia, vorrei ricordare che è stato protagonista di una prima parte di campionato assolutamente positiva. Il mercato ci ha dato la possibilità di accogliere un campione come Ochoa, inserirlo nell’organico della Salernitana è un piacere e un privilegio. Sarà un valore aggiunto dentro e fuori dal campo. Ha partecipato a cinque coppe del mondo, mi ha colpito molto la sua volontà di giocare un altro mondiale tra 4 anni. In attività ci sono Ronaldo e Messi, a questo punto è probabile che ci riesca anche lui. Il suo entusiasmo e la voglia di venire in Italia hanno fatto la differenza»