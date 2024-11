De Paola su Tonali: «Spalletti lo ha ‘liberato’ come visto nel Milan dello scudetto». Le sue dichiarazioni a TMW Radio

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, le parole rilasciate da De Paola sull’ex Milan Sandro Tonali.

PAROLE – «Frattesi ha mantenuto un atteggiamento positivo, seppur non trovi molto spazio all’Inter. In Nazionale dà il meglio di sè in maniera positiva. Tonali uguale, chiusa una parentesi personale di luci e ombre, è un giocatore che in Nazionale sta dando un apporto concreto. E’ stato ‘liberato’ da Spalletti, come visto nel Milan scudettato».