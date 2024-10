De Paola sicuro sulle scelte in casa Milan: «Allenatore da cambiare: servirebbe Sarri per un motivo preciso. E su Theo...»

Le parole di Paolo De Paola ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Radio sulla situazione in casa Milan post Firenze

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha rilasciato queste dichiarazioni sulla situazione difficile in casa Milan dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Ecco il suo commento anche sul futuro di Fonseca:

PAROLE – «Dovrebbe cambiare immediatamente l’allenatore e prendere Sarri per dare un po’ di disciplina. Bisogna ridare ordine a questa squadra, non capisco come non si vedano certe cose. Anche Theo è stato protagonista assoluto in negativo, ha sbagliato un rigore e ne ha procurato un altro. Quella fascia è sempre scoperta, anche Leao non copre mai e non è mai pericoloso. Non è questo il giocatore che può fare la differenza».