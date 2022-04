De Laurentiis: «Se il Milan spende 96 milioni di stipendi, noi ne cacciamo 136»

Le parole di De Laurentiis sui problemi del Napoli, facendo anche un paragone con il Milan

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ospite dei microfoni di Sky, ha parlato così dei problemi che sta riscontrando la sua squadra e del Milan. Ecco le sue parole:

«Ci ho riflettuto, è qualcosa che appartiene ad un calcio arcaico. Che vuol dire andare in ritiro? Basta incontrarsi, magari di fronte a un buon piatto e un bel bicchiere di vino e ci chiariamo. Ed è ciò che abbiamo fatto ieri sera, scambiandoci opinioni. Ho voluto fare un discorso distensivo e ribadire la massima fiducia allo staff tecnico e medico. Ho detto ‘Signori, dobbiamo correre in questi giorni’, perché le squadre che affrontiamo sembrano più preparate di noi e questo non lo possiamo accettare. Se il Milan spende 96 milioni di stipendi, noi ne cacciamo 136»