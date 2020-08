De Laurentiis: «Riceveremmo 18 miliardi in sei anni se…»

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, dice la sua sui diritti tv della Serie A, rivelando che la Lega potrebbe…

Aurelio De Laurentiis è stato intervistato in quel di Capri da La Repubblica, ecco le sue parole:

«Sia chiaro che non si tratta di un progetto soltanto mio: deve essere di tutta la Lega Calcio ed è la strada per ridurre il deficit della Premier League. Dobbiamo prendere coscienza del nostro valore ed essere più autonomi, offrendo il nostro prodotto senza esclusive a tutte le piattaforme internazionali esistenti, realizzandolo in autonomia e mantenendo per noi il 90% degli introiti. Ho calcolato che i ricavi da distribuire tra i 20 club sarebbero di 18 miliardi in 6 anni».