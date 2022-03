De Ketelaere nome caldo per il Milan: il club pensa al maxi investimento per il gioiellino del Bruges

È Charles De Ketelaere il nuovo nome caldo per il mercato del Milan. Il 21enne del Bruges ha l’identikit perfetto per il club rossonero: è giovanissimo ed ha le potenzialità per diventare un giocatore di prima fascia. Nel Bruges ha dimostrato di meritare la ribalta: 112 presenze, con 24 gol e 19 assist. Sedici di queste, con due reti, in Champions League, e può giocare trequartista o centravanti.

Qualità come quelle di De Ketelaere costano: il contratto tutela il Bruges fino al giugno del 2024, ma le strade sono destinate a dividersi prima. La concorrenza straniera può far crescere ulteriormente il prezzo, già superiore ai 30 milioni. Ma se l’investimento vale, e questo vale, il Milan lo prenderà in considerazione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.