De Ketelaere-Milan, irrompe il Newcastle: altro duello dopo Botman. Gli inglesi hanno approcciato il Bruges

Come riferito dal Corriere dello Sport si sta intensificando la concorrenza dalla Premier League per Charles De Ketelaere, obiettivo numero un del Milan per la trequarti.

Sul talento belga non ci sarebbe solo il Leeds, ma anche il Newcastle che ha stabilito i primi approcci col Bruges che continua a chiedere oltre 30 milioni.