De Ketelaere via dal Milan? Tre strade per l’addio: le ultimissime

De Ketelaere via dal Milan? Ci sono tre strade per l’addio: le ultimissime sul futuro del trequartista belga

Le strade del Milan e di Charles De Ketelaere potrebbero dividersi nel corso di questa estate. O almeno questo è ciò che si augurano dalle parti di Milanello, sperando che il belga possa rilanciarsi all’Europeo U21.

Come riportato da Tuttosport, il Milan spera in un rilancio di qualche club in prestito con diritto/obbligo di riscatto o con un’offerta intorno ai 27/28 milioni di euro. In questi tre casi arriverà l’addio.