De Ketelaere mette tutti d’accordo: il Milan ci rivede Kakà. Il trequartista belga costerà il doppio tra un anno

Secondo Tuttosport il preferito per la trequarti del Milan continua ad essere Charles De Ketelaere. Il numero 90 del Bruges mette tutti d’accordo per età, fisico e qualità: ha tutto per diventare un top player a livello mondiale.

Il Milan vede in lui un erede di Kakà, se pur con caratteristiche differenti. Al di là della valutazione da 35-40 milioni il Milan proverà a scalfire il muro eretto dal club belga che vorrebbe trattenerlo ancora una stagione e metterlo in vetrina al Mondiale. L’idea del Bruges è quello di venderlo al doppio la prossima estate. Il Milan questo lo sa e vuole chiudere subito.