De Ketelaere a Sky: «Sono contento della vittoria dell’Atalanta contro il Milan. Il mio gol? Non è mai fallo». L’intervista dopo la partita

De Ketelaere, autore de primo gol dell’Atalanta contro il Milan da ex, ha rilasciato un’intervista a Sky dopo il 2-1.



GOL SPECIALE CONTRO IL MILAN – «Si contro il mio ex club, sono contento soprattutto per la vittoria e il mio gol».

ESSERE PRIMO IN CLASSIFICA – «Abbiamo la fiducia di poter vincere ogni partita e si vede in campo anche contro questo Milan che secondo me è molto forte abbiamo fatto bene, creato occasioni e fatto gol. Abbiamo vinto e sono molto contento».

FALLO SU THEO SUL GOL – «Mi hai detto che hanno protestato, ma secondo me vado in alto e naturalmente sei con le mani libero. Secondo me non è mai fallo»

LA POSIZIONE IN CUI SI TROVA MEGLIO – «Con noi la tattica dipende un po’ dall’avversario. Oggi ho giocato contro Thiaw ed era bene che andassi largo per aprire un po’ gli spazi, sennò sarebbe stato difficile per me stando lì. Però mi sento bene quando posso andare un po’ all’esterno e cercare il mio spazio. Faccio bene penso».

IL MOTIVO PER CUI E’ CAMBMIATO DAL MILAN ALL’ATALANTA – «Sono diverse cose. Tutti pensano che è una sola cosa, ma non è così. La più importante è che ero da un anno in più in Italia, però anche il modo di giocare. Gioco adesso più alto e mi sento più libero e posso essere più importante durante la partita».