De Ketelaere Atalanta, il riscatto è sempre più vicino: quanto può incassare il Milan dalla cessione del belga

Charles De Ketelaere ha stregato tutti a Bergamo e così, giornata dopo giornata, si sta conquistando un meritato riscatto da parte dell’Atalanta. Ma quanto incasserebbe il Milan dalla sua cessione a titolo definitivo?

Oltre ai 3 milioni di euro già presi in estate per il prestito, i rossoneri riceverebbero altri 23 milioni. Una cifra considerevole e che potrà essere rinvestita per arrivare a nuovi obiettivi. Lo riporta il Corriere dello Sport.