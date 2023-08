De Ketelaere Atalanta, Gasperini: «Mi piace, se viene sono contento»

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha risposto così in merito all’arrivo ormai prossimo di De Ketelaere dal Milan

Charles De Ketelaere è ormai in dirittura d’arrivo all’Atalanta. Bergamaschi che sono scesi in campo stasera per un’amichevole contro la Juventus. Al termine del match, Gian Piero Gasperini ha parlato così del calciatore in arrivo dal Milan. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

LE PAROLE – «Se viene sono molto contento. È un giocatore che mi piace molto indubbiamente. Se ci saranno le condizioni di venire verrà e saremo tutti contenti. Dove siamo da migliorare come numero è negli altri reparti, dove siamo un po’ contati».

