De Grandis: «Ecco la mia top 11 di Serie A di questo week-end»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano De Grandis intervenuto negli studi Sky Sport ha stilato la sua top 11 di Serie A della settimana, presenti 2 rossoneri

Stefano De Grandis intervenuto negli studi Sky Sport ha stilato la sua top 11 di Serie A della settimana, presenti 2 rossoneri:

Maignan in porta e Giroud in attacco, etrambi decisivi nel derby. Nel resto della formazione, difesa a tre con Lovato, Colley e Rrahmani. Centrocampo a 4 con Candreva, Milinkovic Savic, Sensi e Perisic. Per finire alle spalle di Giroud: Pereiro e Zaccagni

FORMAZIONE (3-4-2-1) Maignan; Lovato, Colley, Rrahmani; Milinkovic Savic, Candreva, Sensi, Perisic; Zaccagni, Pereiro; Giroud