Stefano De Grandis, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dell’interessamento del Milan per Dusan Tadic:

«E’ un giocatore di classe sopraffina e sa fare gol. E’ vero che in Eredivisie si segna tanto ma Tadic ha i piedi e la visione per segnare tanto e con continuità. Chi meglio di lui per sostituire Calhanoglu».