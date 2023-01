Stefano De Grandis, noto giornalista, ha parlato del momento del Milan: sbagliato colpevolizzare solo Tatarusanu

Ospite a Sky, Stefano De Grandis ha parlato così del momento del Milan:

«Nel momento in cui calano le stelle – Leao, Theo, Giroud – poi si fa fatica. Non hai Ibra e non hai Maignan che è un uomo squadra. Gettare la croce solo addosso a Tatarusanu però è un errore grave».