De Grandis: «Il Milan deve imparare ad essere una formazione di profilo internazionale». Le parole del giornalista

Stefano De Grandis ha parlato ai microfoni di Sky del Milan. Ecco le parole del giornalista:

«In Serie A il Milan contro il Napoli ha perso una partita che non ha giocato assolutamente male. È una squadra che sta avendo una crescita fisiologica, con la quale deve arrivare ad essere competitivo anche in Europa. Il Milan sta facendo bene in Italia, non soffre sempre contro le grandi squadre ma deve imparare ad essere una formazione di profilo internazionale»