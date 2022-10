De Canio: «Pioli ha un pregio particolare, vi dico quale»

Luigi De Canio, famoso allenatore, ha parlato della grande crescita avuta da Stefano Pioli: le parole dell’ex tecnico del Lecce

Ai microfoni di Tuttosport, Luigi De Canio ha parlato così di Stefano Pioli:

«Ha dalla sua un’esperienza diversa: è passato da tanti momenti in cui il calcio ha avuto filosofie differenti. Lui ha sempre imparato, appreso e immagazzinato. Ma è sempre rimasto fedele alla sua idea di calcio. Non si è fossilizzato nel seguire le mode, ma ha preso il meglio che il momento proponeva per le sue convinzioni, rendendolo proprio. Sempre stato un allenatore propositivo e l’anno scorso ha vinto lo Scudetto con il Milan».