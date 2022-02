De Biasi: «Corsa Scudetto? Milan e Napoli dietro l’Inter»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il ct dell’Azerbaigian Gianni De Biasi ha parlato così dell’equilibrio in Serie A nella lotta Scudetto. Le sue parole

Gianni De Biasi ha rilasciato qualche dichiarazione sulla lotta Scudetto. Le sue dichiarazioni a TMW.

«Sicuramente è un campionato avvincente: per me l’Inter in assoluto è la squadra più forte anche se mi piacciono molto Milan e Napoli e allo stesso tempo vedo una Juventus re-inserita. Non per vincere lo Scudetto, però, a meno di crolli. Con l’Atalanta comunque li ho visti bene, hanno preso un ragazzo davanti che ha forza e quantità, sa segnare tanti gol e toglie responsabilità a Morata e Dybala. Da veder giocare mi piace il Milan, Pioli sta facendo un gran lavoro.»