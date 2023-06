Calabria saluta Maldini e Massara: «Un onore lavorare con voi»

Davide Calabria, terzino del Milan, ha voluto salutare sui propri profili social Paolo Maldini e Ricky Massara: il post social

Intervenuto sui propri profili social, Davide Calabria, capitano del Milan, ha voluto salutare Maldini e Massara:

Paolo e Richi vi ringrazio per quello che avete fatto in questi anni e per il percorso che abbiamo intrapreso insieme e gli obbiettivi che abbiamo raggiunto. È stato un onore ed un piacere lavorare con persone come voi. Vi faccio un in bocca al lupo e vi auguro le migliori cose nella vita