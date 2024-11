David Milan, l’obiettivo di mercato è implacabile in Champions League: segna anche alla Juve dopo un’azione di Zhegrova

David, obiettivo del mercato Milan, ha segnato un gol alla Juve al 27′ al termine di un’azione strepitosa orchestrata da Zhegrova. L’attaccante, lanciato in profondità, ha trafitto Di Gregorio con un tiro preciso di destro.

Per David si tratta del terzo gol in questa Champions League dopo quelli al Real Madrid e all’Atletico Madrid (entrambi decisivi per la vittoria del Lille).