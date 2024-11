David Milan, il top club si ritira dalla corsa? La novità fa gongolare i rossoneri

David Milan, il Barcellona si ritira dalla corsa all’attaccante canadese? I balugrana hanno forti dubbi sul possibile colpo a zero

Sogno ed obiettivo del calciomercato Milan, Jonathan David, visto anche il suo contratto in scadenza a giugno 2025, sembra essere corteggiato da tantissimi altri club, come Juventus, Bayern Monaco, ma soprattutto Barcellona, una delle destinazioni preferite dallo stesso attaccante canadese, che ha dichiarato di aver sempre tifato i blaugrana. Arrivano novità interessanti proprio sul fronte catalano, come riportato dall’edizione odierna di Mundo Deportivo.

L’interesse del Barcellona per David c’è, soprattutto dopo il gol vittoria contro il Real Madrid. Ma in Catalogna non hanno ancora sciolto le riserve e non è ancora chiaro se il giocatore sia un top tale da poter giocare nel club.