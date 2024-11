David Milan, il Ct del Canada esce allo scoperto: «Futuro? Vorrei scegliesse questo». Le dichiarazioni sull’attaccante del Lille

Marsch, Ct del Canada, a TSN ha fatto il punto sul futuro di David. Queste le parole sull’attaccante del Lille accostato al mercato Milan.

DAVID MILAN – «In passato molti giocatori mi hanno chiamato per chiedermi un parere su un trasferimento, ma alla fine dei conti è una decisione che spetta a loro. Ciò che mi interessa è che giochino. Quanto a Jonathan, non lo so dove andrà, è una decisione sua e della sua famiglia. Cosa mi aspetto? Non lo so, non gliel’ho neanche chiesto. Non lo aiuterebbe se andasse in un club in cui non gioca. Vorrei scegliesse una campionato competitivo, in cui fosse gratificato. Jonathan ha una personalità speciale perché è una persona davvero intelligente, forse la più intelligente che abbia mai allenato. La sua abilità di prendere informazioni e capire cosa richiede il suo ruolo è la migliore che abbia mai riscontrato da allenatore. Sì, vediamo le giocate, i gol, ma c’è qualcosa che non si vede che lo rende così bravo. E’ veloce, forte, tecnicamente bravo, ma i suoi gol arrivano grazie al fatto che sia ha la migliore velocità di pensiero tra quelli in campo. E’ una qualità speciale, difficile da insegnare».