David Milan, il canadese resta il sogno dei rossoneri per l’attacco: le ultime

Jonathan David resta l’obiettivo principale del Milan per l’attacco in ottica calciomercato: le ultime sul centravanti del Lille

Che il Milan sia sulle tracce di Jonathan David non è più un mistero. Il centravanti canadese è ancora in cima alla lista dei desideri dei rossoneri per l’attacco.

Come riporta Calciomercato.com, la richiesta del Lille si aggira sui 55 milioni di euro, ma l’auspicio di Furlani è quello di riuscire ad abbassare le pretese dei francesi grazie agli ottimi rapporti tra le due società.