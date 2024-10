David Milan, lui VUOLE ANDARE VIA dal Lille: attenzione a QUESTA SQUADRA italiana. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Jonathan David è sicuramente uno dei profili più appetibili in scadenza a parametro zero. In passato, il calciatore canadese, è stato un obiettivo del calciomercato Milan. L’attaccante, quasi sicuramente, lascerà il Lille in estate.

Come riportato da SportMediaset molti club si stanno già muovendo per trovare l’accordo con il giocatore e prendere una posizione di vantaggio. Tra questi anche l’Inter che non vuole perdere l’opportunità.