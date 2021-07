D’Aversa: «Damsgaard per me è importante, non vogliamo cederlo»

Roberto D’Aversa allontana le voci di mercato dal proprio gioiello Damsgaard, accostato anche al Milan. Le dichiarazioni

Roberto D’Aversa allontana le voci di mercato dal proprio gioiello Damsgaard, accostato anche al Milan. Le dichiarazioni a Sky Sport:

«Mercato? In attesa del rientro dei Nazionali sarei già contento se non andasse via nessuno. Ci sono ragazzi che hanno fatto bene degli Europei e mi piacerebbe molto poterci lavorare. Damsgaard incedibile? Per me è un giocatore assolutamente importante e non penso che ci sia la volontà di lasciarlo partire».