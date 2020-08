Darwin Nunez, il giocatore è sul mercato: i rossoneri ci pensano

Il Milan segue con interesse Darwin Nunez, giovane centravanti dell’Almeria. Il classe ’99 ha diversi estimatori in Italia

Il Milan segue con interesse Darwin Nunez, giovane centravanti dell’Almeria. Il classe ’99 ha diversi estimatori in Italia, a partire dalla Roma che si è mossa leggermente in anticipo rispetto ai rossoneri e al Napoli. Il centravanti partirà quasi sicuramente in questa sessione di mercato: il club, attualmente in Segunda Division, non ha i mezzi per trattenerlo e per garantirgli un aumento di ingaggio. Il Milan potrebbe riuscire a fare il colpaccio con 15 milioni di euro, assicurandosi un prospetto di livello da far crescere accanto ad Ibra.