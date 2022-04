Darmian: «Quando giochi in un grande club come l’Inter punti al massimo. Volevamo vincere e il Milan …». Ecco le parole del difensore nerazzurro dopo il derby di ieri sera

Ecco le parole di Matteo Darmian a Inter Tv dopo il derby di Coppa Italia vinto:

«Volevamo arrivare in fondo anche a questa competizione, quando giochi per un grande club come l’Inter punti al massimo: ecco quindi che anche questo era un obiettivo stagionale, arrivato anche a fronte di una grande prestazione. Non abbiamo per altro subito gol, per di più con un avversario forte a livello offensivo, e per noi difensori ottenere un altro clean sheet fa piacere, ma sono più che altro felice della prova collettiva: siamo partiti forte, abbiamo messo tanta intensità in campo, e c’è comunque da riconoscere che ce l’ha messa anche il Milan, ma credo che noi si sia gestito al meglio i momenti del match. Abbiamo saputo soffrire e poi rilanciarci»