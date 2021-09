Danimarca ok senza Kjaer: vittoria di misura sulle Far Oer

La Danimarca vince di misura in casa delle Isole Far Oer grazie ad un gol di Wind. Per Simon Kjaer solo panchina

La Danimarca conquista altri tre punti importanti per il suo cammino verso i Mondiali 2022. Gli scandinavi, con Simon Kjaer in panchina, la spuntano solo nel finale sulle Isole Far Oer grazie ad un gol di Wind.

In classifica questi tre punti consolidano il primato a 15 punti, +5 su Israele, ed il punteggio pieno con 5 vittorie su 5.