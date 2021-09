Danilo sull’ex Milan: «Dovremo stare attenti a lui» – VIDEO

Danilo, difensore della Juve, ha parlato in vista della partita del suo Brasile contro il Perù. Le dichiarazioni

In vista della sfida Brasile Perù, valida per le qualificazioni al Mondiale del 2022, Danilo ha parlato così di Gianluca Lapadula, attaccante della Nazionale peruviana.

«Lapadula è un giocatore che ho avuto modo di conoscere in Italia in questi ultimi due anni. Ha fatto molto bene, soprattutto nella scorsa stagione. Ha segnato molto in Serie A, finendo sotto i riflettori delle grandi squadre e della Nazionale. Dovremo stare molto attenti con lui».