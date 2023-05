Danilo: «L’obiettivo è arrivare al secondo posto in campionato». Le parole del difensore bianconero sul campionato

Danilo ha parlato ai microfoni di Dazn del campionato e della corsa alla prossima Champions, di cui fa parte anche il Milan. Ecco le parole del difensore bianconero:

«Sicuramente fa male ed è triste, i nostri tifosi sono delusi ma ci abbiamo provato fino alla fine. Oggi farà male, così come farà male domani. Ma c’è il campionato, l’obiettivo di arrivare al secondo posto. Siamo stati bravi a mantenere il focus sul campo in questa stagione e non era scontato».

LEGGI LE PAROLE COMPLETE SU JUVENTUSNEWS24