Danilo: «La Juventus affronta questo momento con serenità e come un blocco unico». Le parole del difensore bianconero

Danilo ha parlato ai microfoni di JTV nel pre partita di Juventus-Atalanta. Ecco le parole del difensore sull’ambiente bianconero dopo la penalizzazione:

«Sicuramente è un ambiente diverso, una situazione mai vissuta. Però la storia della Juventus è costruita da gente che non ha mai smesso di lavorare e non ha mai rinunciato allo spirito di sacrificio. Questa è la strada da seguire perché questa maglia al di là di quello che può succede merita che ognuno di noi in ogni partita lasci anche un pezzo di gamba in campo per portare le vittorie e gioia ai tifosi, a noi, ai dirigenti e alle nostre famiglie. La Juventus affronta questo momento con serenità e come un blocco unico»