Daniel Maldini, mille di questi giorni: con la Juve è record per la famiglia, la quale festeggia le mille partite con la maglia rossonera

Daniel Maldini, mille di questi giorni: con la Juve è record per la famiglia, la quale festeggia le mille partite con la maglia rossonera, come ricordato questa mattina da Gazzetta dello sport. La gara con la Juve non sarà certo ricordata per un goal straordinario o per un voto in pagella oltre la sufficienza, poco più di dieci minuti concessi da Pioli per dar fiato a Leao, apparso stanco nella ripresa. Ma quando al minuto 83 Daniel è entrato in campo, ha scritto per sempre la storia della propria famiglia: mille gare in rossonero.

DINASTIA- 347 quelle di nonno Cesare, 647 quelle di papà Paolo, 6 le sue ed una carriera tutta da vivere ancora. “Una storia iniziata negli anni Sessanta- si legge a pag. 7- con Cesare che alzava da capitano la prima coppa dei Campioni (non la prima del Milan, la prima per un club italiano) a Wembley, proseguita con Paolo, leggendario per qualità e longevità, e infine con Daniel, il figlio piccolo di Paolo”.