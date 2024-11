Daniel Maldini Milan, Semplici non ha dubbi: «Mentalmente pronto, su di lui ho un pensiero chiaro»

Daniel Maldini Milan, Leonardo Semplici, noto tecnico, ha elogiato le qualità dell’ex rossonero oggi al Monza: le dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Leonardo Semplici, noto tecnico, ha parlato di Daniel Maldini, ex Milan oggi al Monza:

PAROLE – «Con me allo Spezia ha iniziato a giocare con continuità, purtroppo è stato fermato da piccoli infortuni, ma dimostrava già di avere grandi qualità tecniche e fisiche. Mentalmente era già pronto per intraprendere il percorso che ha fatto, davanti può fare tutti i ruoli, ma gioca meglio quando può guardare la porta. In questo periodo sta dimostrando di avere dei valori assoluti».