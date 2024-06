Daniel Maldini Milan, addio VICINO? Stabilito il PREZZO, una squadra fa sul serio

Daniel Maldini-Milan, addio vicino per il trequartista rossonero? Il club fissa il prezzo, la Lazio può affondare il colpo

Come riferito da Tuttosport, tra i nomi in uscita nell’attuale calciomercato Milan c’è anche quello di Daniel Maldini, trequartista nell’ultima stagione in prestito secco al Monza e in scadenza di contratto a giugno del 2025.

L’addio sembra essere la soluzione più probabile con la Lazio in forte pressing: servono almeno 8 milioni di euro, bonus inclusi, per ottenere il via libera dal club rossonero, Le parti potrebbero presto separarsi nelle prossime settimane.