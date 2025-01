Dani Olmo Milan, ipotesi concreta o follia di calciomercato? Le ultime sul calciatore spagnolo

Dani Olmo Milan, prosegue la telenovela tra il calciatore spagnolo ed il Barcellona. Difficile però vederlo in Italia

La situazione tra Dani Olmo e Barcellona è uno dei casi più eclatanti di questo periodo. In attesa di capire come si evolverà questa situazione, è comunque difficile pensare ad un suo futuro in Italia in questa sessione di calciomercato.

Anche il Milan si era interessato al calciatore spagnolo, questa ipotesi sembrerebbe però del tutto da scartare, sia per adesso che per l’estate prossima.