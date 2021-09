D'Amico: «Calhanoglu non è un grande giocatore. Su Donnarumma...»

Andrea D’Amico ha rilasciato un’intervista a Tutticonvocati, esprimendo il suo parere riguardo i due importanti addii del Milan: le sue parole

Andrea D’Amico, Vice Presidente degli Assoagenti e membro della Commisione Agenti italiana, ha rilasciato un’intervista a Tutticonvocati, parlando di Hakan Calhanoglu e Gigio Donnarumma, le due importanti cessioni del Milan. Ecco le sue parole.

«Calhanoglu non è un grandissimo giocatore. Il Milan ha ritenuto che non valesse certe cifre. Donnarumma? Bisogna capire se dall’altra parte ci sia la volontà di trattare o di andare via in scadenza di contratto, altrimenti è anche inutile alzare l’offerta.»