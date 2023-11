Damiani: «Chance in Champions per il Milan? Servirà un gran Leao»

Il procuratore Oscar Damiani ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle possibilità in Champions League per il Milan

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Oscar Damiani si è espresso così in merito alle chance per il Milan di passaggio del turno in Champions League.

LE PAROLE – «Servirà un grande Leao. Quando lui è in forma il Milan è competitivo a tutti i livelli, mentre quando non è in giornata si gioca quasi con l’uomo in meno. Ogni tanto qualche lezione in panchina per lui potrebbe servire».