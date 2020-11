Dalot, Tonali e Diaz: i nuovi acquisti uomini (per ora) solo per l’Europa

Dalot, Tonali e Diaz: i nuovi acquisti rossoneri per ora giocano dal primo minuto solamente le partite di Europa League

Questa sera il Milan ospiterà a San Siro il Lille in un match valido per la terza gara dei gironi di Europa League. Per l’occasione mister Pioli ha operato diverse modifiche di formazione rispetto all’ultima gara di campionato contro l’Udinese. Titolari saranno Diogo Dalot, Sandro Tonali e Brahim Diaz. I tre nuovi acquisti rossoneri sono alla terza gara consecutiva da titolari in Europa: 100% delle presenze dal primo minuto.

A oggi però la seconda competizione UEFA è l’unico palcoscenico con cui i tre giovani hanno preso completamente confidenza. In campionato infatti Dalot, Tonali e Diaz devono ancora imporre le loro presenze. Calabria, Bennacer e Calhanoglu sono ancora avanti nelle gerarchie di titolarità e nelle preferenze di Pioli. Le prestazioni però non sono mancate fin dall’inizio, motivo per cui è inevitabile dedurre che con il passare delle settimane troveranno adeguati spazi anche in Serie A.