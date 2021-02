Dalot, così non va: si allontana il riscatto del terzino portoghese

Il terzino rossonero Diogo Dalot non sta fornendo prove convincenti: il suo riscatto a fine stagione è sempre più in dubbio

L’avventura di Diogo Dalot con la maglia del Milan non sta andando secondo gli schemi previsti, o quantomeno sperati. Voluto a tutti i costi dalla dirigenza rossonera, il portoghese è arrivato sul finire della sessione estiva di mercato con la formula del prestito secco dal Manchester United. Nonostante la strada sbarrata da compagni di reparto in stato ottima forma come Theo Hernandez e Calabria, Dalot è riuscito ugualmente a ritagliarsi un minutaggio dignitoso, assaggiando più volte il campo in campionato e soprattutto in Europa League.

Le recenti prestazioni del numero 5 rossonero però lasciano alquanto a desiderare: tanti errori, poco smalto e una fase difensiva da rivedere. Insomma, un ritardo di condizione non giustificabile. In tal senso si consumano giorno dopo giorno sempre di più le possibilità di riscatto. Il Manchester United pretenderebbe 20 milioni per privarsi del giocatore a titolo definitivo: difficilmente Maldini e Massara saranno disposti a caricarsi di un tale sacrificio.