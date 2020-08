Dall’Inghilterra – Milan su Dwight McNeil: ala sinistra del Burnley

Dwight McNeil, giovane ala sinistra del Burnley, è un obiettivo del Milan: questo quanto riportato dalla redazione inglese di Sky Sport

Secondo quanto riportato dalla redazione inglese di Sky Sport, ci sarebbe anche il Milan tra i club interessati a Dwight Mcneil, ala sinistra classe ’99 del Burnley.

Come affermato dall’emittente satellitare anche Leicester, Wolverhamption e Juventus sono in fila per assicurarsi le prestazioni del giovane talento inglese valutato dal Burnley intorno ai 25 milioni di euro. Attualmente non da via Aldo Rossi non è arrivata alcuna offerta da parte del Milan che, tuttavia, continua a monitorare la situazione.