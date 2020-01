Dalla Svizzera: Rodriguez ad un passo dal Napoli, le ultime

Il destino di Ricardo Rodriguez parrebbe sempre più lontano dal Milan. Lo svizzero sarebbe ad un passo da vestire la maglia del Napoli.

La trattativa tra il Milan e il Fenerbahce sarebbe in fase di stallo, per questo motivo nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti il Napoli di Rino Gattuso per prelevare Ricardo Rodriguez, viste le condizioni critiche di Ghoulam.

Stando a quanto riporta la Radiotelevisione svizzera, il terzino ex Wolsburg sarebbe addirittura ad un passo da vestire la casacca partenopea. La firma sarebbe attesa entro poche ore. L’attuale numero 68 rossonero avrebbe, dunque, la possibilità di riscattarsi per non perdere il treno Euro 2020.